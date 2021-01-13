وزير الصحة الأردني: عملية التطعيم ضد كورونا تسير بسلاسة

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأربعاء، أن عملية التطعيم المضاد لفيروس كورونا تسير بكل سلاسة ويسر.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "بترا" اليوم عن عبيدات قوله، خلال جولة تفقدية لمراكز التطعيم، إن كل من تلقى رسالة سيتم تطعيمه حال وصوله إلى المركز المحدد له، مشيرا إلى أن العملية مستمرة، وأن جميع مراكز التطعيم تم ربطها بغرفتي عمليات في وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، التي ستعمل على تلقي الملاحظات من المواطنين حول عملية تلقي المطعوم واي استفسارات بشأنها.



وبين أن برنامج التطعيم بدأ في 29 مركزا في المملكة وفق الخطة المعلنة من قبل الوزارة والأولويات التي وضعتها لهذه الغاية لحوالي خمسة آلاف شخص يوميا.



وأضاف أن التخوف من الطعوم غير منطقي خاصة أن اللقاحات أخذت موافقات من المؤسسات العالمية والأردنية وأثبتت مأمونيتها.



وانطلقت في الأردن صباح اليوم حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا .



وسبق أن استقبلت المملكة كميات من لقاحي سينوفارم وفايزر/بيونتيك.



وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية قد منحت اللقاحين إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح بدء الاستخدام في المملكة.