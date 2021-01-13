متحدث الإسكان عن الإعفاء من غرامات التأخير: غير مطلوب سداد الأقساط المستقبلية

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الإعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، متعلق بالأقساط التي نتجت عنها الغرامات، مؤكدًا أن سداد الأقساط المستقبلية غير مطلوب.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قرر مد فترة إعفاء المواطنين من غرامات التأخير بالمشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل المدن الجديدة؛ تسهيلًا على المواطنين.

وأوضح أن الوزير وجه بمد المبادرة حتى 15 مارس المقبل، موضحًا أن الأقساط المتأخرة تسببت في إشكالية للمواطنين إما بسحب القطع أو الوحدات أو تحقيق غرامات.

ونوه متحدث الإسكان إلى أن رفع الغرامات يتم عبر مجموعة من الشروط منها؛ التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة والأجهزة، فضلًا عن أن رفع الغرامات يسري على جميع الأنشطة ولكن ليست بنظام الشراكة.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس بجلسته رقم (146) بتاريخ 2020/11/3، لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حتى 2021/3/15 بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.