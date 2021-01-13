المرصد: القصف الإسرائيلي الليلة الماضية خلف 23 قتيلا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الغارات التي شنتها إسرائيل الليلة الماضية على مناطق بشرق سوريا أسفرت عن سقوط 23 قتيلا، معظمهم من ميليشيات موالية لإيران.



وأوضح المرصد، أن إسرائيل استهدفت بأكثر من عشر ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بست ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين.



وأشار إلى أن القصف أسفر عن سقوط 23 قتيلا، بينهم سبعة سوريين والبقية من الميليشيات الموالية لإيران، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 28 جريحا بعضهم في حالات خطرة.



وتسبب القصف في تدمير مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة وسلاح وآليات.