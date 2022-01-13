الناتو وروسيا يفشلان في حل الخلافات خلال المحادثات الأمنية

انتهت المحادثات الأمنية بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا كما هو متوقع، بدون إحراز تقدم محدد، اليوم الأربعاء، إلا أن الطرفين أوضحا رغبتهما في مواصلة المحادثات بشأن التوترات التي تتعلق بتعزيز تواجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج بعد نحو أربع ساعات من المحادثات في مقر الحلف في برروكسل: "لن يكون حل خلافاتنا سهلا، لكن جلوس جميع الحلفاء في الناتو وروسيا على نفس الطاولة وانخراطهم (في الحوار) علامة إيجابية.

وأضاف ستولتنبرج أن روسيا ليست مستعدة للالتزام الفوري بلقاءات جديدة مع حلف الناتو، لكنها منفتحة على إقامة حوار.

ومن ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن حلف الناتو لا يرغب في تقديم تنازلات أو في أن يضع في حسبانه المصالح الأمنية للدول الأخرى.

وتتزايد مخاوف كييف وحلفائها الغربيين من احتمال تجهيز روسيا لبدء توغل جديد في أراضي أوكرانيا، على غرار ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014.

وتدعم موسكو الانفصاليين الموالين لروسيا في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، بينما يساند حلف الناتو القوات الحكومية الأوكرانية. وأسفر هذا الصراع عن مقتل الآلاف.

وذكرت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي اليوم أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقالت للصحفيين في بروكسل إن أفعال روسيا هي التي جددت الأزمة، لا لأوكرانيا وحدها، بل لسائر أوروبا ولنا.