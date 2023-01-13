أشاد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، بمعبد دندرة الذي أشاد به الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة تويتر.

وقال خلال مداخلة برنامجه "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، إن "دندرة" أحد أجمل المعابد في مصر، وخصص لعبادة الإله حتحور إله الحب والجمال عند المصريين القدماء.

وأضاف أن لصا فرنسيا سرق الزودياك الخاص بالمعبد ونقله إلى متحف اللوفر، مؤكدا أن المواطن المصري عليه دور في استرداد الآثار المصري من الخارج، وتحديدا هذا الزودياك وحجر رشيد.

وأشار إلى أن إشادة ماسك بهذا المعبد أمر بالغ الأهمية، ويساهم في انتعاشة قوية جدا.

وكان إيلون ماسك مالك تويتر ومؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا، قد عبر عن إعجابه بحضارة مصر القديمة، بعدما علق على مقطع فيديو لمعبد دندرة بالأقصر، والذى نشرته إحدي صفحات تويتر التى تحمل اسم "غريب ومريب" أو Weird and Terrifying.

وقال ماسك عبر تويتر: "مصر القديمة كانت متوهجة"، وألحق التغريدة بصورة (إيموجي) للنار.