البنك المركزي الكوري الجنوبي يرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى

رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى، حيث يركز على معالجة ارتفاع التضخم على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وعقد بنك كوريا أول اجتماع لمجلس السياسات النقدية لهذا العام صباح اليوم الجمعة، وقرر رفع المعدل القياسي لإعادة الشراء لمدة 7 أيام من 3.25 % إلى 3.5%، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وهذه الزيادة هى السابعة على التوالي منذ أبريل من العام الماضي، وجاءت بعد رفع سعر الفائدة أيضا بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع الأخير لعام 2022 في نوفمبر.

ويمثل القرار الأخير الزيادة العاشرة منذ أغسطس 2021، عندما بدأ بنك كوريا المركزي في "تطبيع" معدل الفائدة المنخفض للغاية، والذي تم وضعه لتعزيز الاقتصاد المتضرر من الوباء، ومكافحة ضغط التضخم المتصاعد بسرعة.

وجاء رفع سعر الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم، على الرغم من تراجع وتيرة ارتفاعه مؤخرا بسبب انخفاض أسعار النفط.

وفي ديسمبر الماضي ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 5% على أساس سنوي، ليتراجع ارتفاعه بدرجة حادة من ارتفاعه بنسبة 6.3% في يوليو الماضي الذي سجل أعلى ارتفاع منذ نوفمبر 1998. ولا يزال التضخم أعلى من النطاق المستهدف لبنك كوريا المركزي عند 2%.

وتوقع البنك المركزي مؤخرا أن تنخفض ضغوط التضخم "بثبات" هذا العام، لكن الأسعار قد تنمو بنحو 5% "في الوقت الراهن".

وكرر محافظ بنك كوريا المركزي "ري تشانج-يونج" المخاوف بشأن التضخم في رسالته بمناسبة العام الجديد، والتي قال فيها إن أولوية السياسات النقدية للبنك المركزي هي تحقيق استقرار الأسعار في المستقبل.

ويواجه اقتصاد كوريا الجنوبية مخاطر متزايدة بتراجع الصادرات، وهي المحرك الرئيسي للنمو، في ظل التراجع المستمر لأشهر، وسط المخاوف بشأن الركود العالمي. كما يتعرض الاستهلاك واستثمار الشركات لضغوط بسبب تراجع سوق العقارات وارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب قرارات التشديد النقدي للبنك المركزي.