شركة نيجيرية للغاز الطبيعي المسال تلغي شحنات بعد تخريب في خطوط الغاز

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ألغت شركة "إل إن جي" النيجيرية للغاز الطبيعي المسال، عدة شحنات بعدما عرقلت أعمال تخريب بالخطوط الإنتاج من حقول الغاز، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر مصدران مطلعان شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الشركة أعلنت ظروفا قاهرة إضافية بشأن شحنات الغاز الطبيعي المسال المخصصة للتصدير، وألغت تحميل شحنتين على الأقل كانتا مخصصتين للتصدير في يناير من منشأة بجزيرة بوني.

وأضاف المصدران أنه قد يتم إلغاء المزيد من الشحنات المخصصة لشهر فبراير.

وكانت نيجيريا موردا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا على مدار العام الماضي، حيث ساعدت جزئيا في سد الفجوة التي شكلها فقدان الإمدادات الروسية.