مركز جاماليا الروسي: نعمل على تطوير لقاح لمتغير كورونا كراكن في أسرع وقت

كشف رئيس مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورج، عن بدء العمل في تطوير اللقاحات المضادة للمتغير الفرعي الجديد الأكثر عدوى من فيروس كورونا يعرف باسم "كراكن" أو "إكس بي بي .1.5" والمتحورات الأخرى.

وقال جينسبورج -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- إن خبراء المركز يعملون على تطوير لقاح مضاد لجميع المتغيرات الجديدة للفيروس التاجي المستجد بما فيها متحور كراكن الأكثر انتشارا وعدوى، مشددا على ضرورة الانتهاء من تطوير اللقاح في أسرع وقت ممكن للحد من انتشار هذا الفيروس في البلاد.

وكانت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، قد أعلنت في وقت سابق، أن الحماية المناعية التي نشأت بعد الإصابة سابقا بالفيروس التاجي المستجد أو التطعيم، قد لا تكون كافية عند الإصابة بمتغير "كراكن".

تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية تسجيل أول حالة إصابة بمتغير سلالة "أوميكرون" الجديدة "كراكن" في مقاطعة بينزا الواقعة جنوب شرقي موسكو.