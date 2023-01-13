تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومين، أنباء عن استقالة إمام وخطيب الحرم المكي والقارئ الشهير الشيخ سعود الشريم عن منصبه بالحرم بعد 30 سنة من الخدمة فيه، بينما لم يتبع تلك الأنباء تصديق أو تكذيب رسمي، كما جرى تداول أحد المقاطع المصورة بالأمس لما يقال إنها آخر صلاة للشيخ الشريم بالحرم المكي.



وتسرد الشروق خلال السطور التالية بعض المحطات في حياة الشيخ سعود الشريم على مدار 3 عقود ونصف..



- ولد سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم من قبيلة بني زيد بمدينة الرياض عام 1386 هجرية ليمر بمختلف المراحل التعليمية بنفس المدينة.



- أتم الشريم حفظ القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية، كما درس شفهيا على يد عدد من علماء الدين البارزين بالمملكة السعودية أبرزهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان.



- تخرج الشريم من جامعة الإمام محمد بن سعود بينما عمل إماما لأحد المساجد الشهيرة بالرياض.



* مسيرة الشريم بإمامة مصلي الحرم



- صدر قرار بتعيين الشريم إماما وخطيبا بالحرم عام 1412 تلاه بسنتين قرار بتعيينه محاضرا لمصلين الحرم لإلقاء الدروس الشرعية.



- تم تنصيب الشريم قاضيا بالمحكمة الكبري لمكة المكرمة لمدة سنة واحدة قبل أن يتم إعفائه من المنصب بطلب من الشريم.



* مؤسس لكليتين إسلاميتين



- حصل الشريم علي الماجيستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، ثم بعد سنوات حصل علي الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة التي تم تعيينه مدرسا بها عام 1419.



- تم تعيين الشريم عميدا لكلية الشريعة بجامعة أم القرى، ومن ثم بعد عدة سنوات تم تعيينه عميدا أيضا لكلية دراسة العلوم القضائية بنفس الجامعة.



- أسس الشريم كليتي دراسة العلوم القضائية المستحدثة وكلية دراسة الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى، بينما استمر بدوره عميدا لكلية دراسة العلوم القضائية حتى عام 2022.



ألف الشريم نحو 15 كتابا تنوعت بين الفقه والعقيدة، بينما كان معروفا بتأليف القصائد حول رثاء علماء الإسلام.



* القارئ الشهير



- انتشر للشريم نظرا لشهرته في الحرم تلاوات عديدة بمصاحف مرتلة كان بأغلبها مشاركا مع إمام الحرم الشهير عبد الرحمن السديس، وقد حظيت تلك التلاوات برواجا واسعا بمختلف الدول.