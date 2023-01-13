الجارديان: بوريس جونسون يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا

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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، التوجه إلى أوكرانيا لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الرغم من مخاوف كبار حزب المحافظين البريطاني من أن هذه الخطوة قد تقوض سلطة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

وكشفت الصحيفة البريطانية النقاب، عن أن جونسون أبلغ أصدقاءه أنه يعتزم السفر إلى كييف في الأشهر المقبلة لإظهار دعمه العلني للبلاد ضد المعتدين الروس.

وبحسب التقرير، قالت مصادر أوكرانية أيضا إن جونسون كان يعتزم السفر إلى كييف، بيد أنهم ليس لديهم "معلومات محددة" حتى الآن بشأن التواريخ.

وقالت المصادر إن زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني السابق، يعتبران بعضهما البعض "أصدقاء".

كان جونسون مؤيدا قويا لزيلينسكي خلال فترة توليه منصبه، ودفع الحلفاء الدوليين لتقديم المزيد من الدعم في الأيام الأولى للحرب.

وقدمت المملكة المتحدة مساعدات اقتصادية وإنسانية ودفاعية كبيرة لأوكرانيا، وتعهدت بإنفاق 2.3 مليار جنيه إسترليني على الأقل خلال عام 2023 الجاري.

كما قدمت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي أيضا مساعدات عسكرية واقتصادية بمليارات الدولارات لأوكرانيا لدعمها في التصدي للغزو الروسي.