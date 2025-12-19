محكمة فرنسية ترفض طلبا لتعليق منصة شي إن الصينية في فرنسا

رفضت محكمة في باريس، اليوم الجمعة، طلباً رسميا لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية "شي إن" في فرنسا، بعد أن اكتشفت السلطات أسلحة غير قانونية ودمي جنسية تشبه الأطفال معروضة للبيع على موقع الشركة العملاقة في مجال الأزياء السريعة.

ورحبت شي إن بالقرار، قائلة إنها ستظل ملتزمة بتعزيز عمليات الرقابة الخاصة بها بالتعاون مع السلطات الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتد برس "أ ب"، "تظل أولويتنا حماية المستهلكين الفرنسيين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية."

ويعود الجدل إلى أوائل نوفمبر الماضي، عندما اتجهت هيئة مراقبة المستهلك الفرنسية ووزارة المالية نحو تعليق السوق الإلكترونية لشي إن بعد أن قالت السلطات إنها عثرت على دمي جنسية تشبه الأطفال وأسلحة محظورة من "الفئة أ" مدرجة للبيع، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الشركة تفتتح متجرها الدائم الأول في باريس.

وأعطت السلطات الفرنسية لشين مهلة لعدة ساعات لإزالة تلك المنتجات. واستجابت الشركة بحظر المنتجات وإغلاق قوائم السوق التابعة لأطراف ثالثة في فرنسا إلى حد كبير.

كما طلب المسئولون الفرنسيون من المفوضية الأوروبية دراسة كيفية ظهور المنتجات غير القانونية على المنصة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم أنشطة كبار الوسطاء الإلكترونيين.