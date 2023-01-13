بدء الانتخابات الرئاسية في التشيك وسط مخاوف من هجوم الكتروني

بدأت اليوم الجمعة الانتخابات الرئاسية التشيكية، التي تستمر يومين، حيث يعتقد أحد المتنافسين أن التصويت، تضرر بالفعل بهجوم الكتروني.



وتشير استطلاعات الرأي، إلى وجود سباق محموم بين الملياردير ورئيس الوزراء التشيكي الشعبوي السابق أندريه بابيش، والجنرال السابق في الجيش بيتر بافيل، وأستاذ الاقتصاد دانوس نيرودوفا.



وذكر بافيل أن المواقع الالكترونية لحملته الانتخابية من الصعب الوصول إليها.



وذكر الجنرال السابق في الناتو (61 عاما) في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "يبدو أن القراصنة الروس لا يريدون أن يصل الناخبون إلى مواقعي الالكترونية في هذا اليوم المهم".



وبدأت مراكز الاقتراع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فتح أبوابها في تمام الساعة الثانية مساء (1300 بتوقيت جرينتش)، وتغلق في نفس التوقيت غدا السبت.



وإذا لم يحصل أي من المرشحين الثمانية على أغلبية مطلقة في الانتخابات، كما هو متوقع، ستجرى جولة إعادة بعد أسبوعين.



وتشمل سلطات الرئيس التشيكي، تعيين قضاة دستوريين، كما أن له الحق لمرة واحدة في إعادة إرسال القوانين مرة أخرى إلى البرلمان.



وتنتهي ولاية الرئيس التشيكي ميلوش زيمان في بداية مارس المقبل.



كانت محكمة في براغ قد برأت بشكل مفاجئ يوم الاثنين الماضي بابيش، مؤسس حركة "آنو"، في قضية احتيال بقيمة مليوني يورو مرتبطة بإعانات من الاتحاد الأوروبي.



كان الادعاء قد طالب بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لرجل الأعمال الملياردير.



وكان بابيش قطب صناعة الكيماويات والزراعة والإعلام،قد نفى باستمرار ارتكابه أي مخالفات.



وكشف مسح تم إجراؤه قبل الحكم ونشر يوم الأحد، أن بابيش البالغ من العمر 68 عاما سيحصل على 9ر27٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي نسبة لا تكفي لتأمين أغلبية مطلقة.



ويليه الجنرال السابق بيتر بافيل في المركز الثاني بنسبة 7ر26٪ وفي المركز الثالث أستاذ الاقتصاد دانوس نيرودوفا بنسبة 4ر24٪.



ويعد منصب الرئيس، شرفي إلى حد كبير في جمهورية التشيك، حيث تكون السلطات التنفيذية الرئيسية في عهدة الحكومة.