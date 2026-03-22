أمين عام الناتو: نتعاون مع أمريكا لفتح مضيق هرمز

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران كانت ضرورية.

وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن من المهم أن تضطلع واشنطن بخطوة تحييد قدرات إيران النووية وصواريخها الباليستية.

وذكر أن قدرات إيران تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل والمنطقة وأوروبا والعالم أجمع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد أن ترامب كان غاضبا لأنه يشعر بأن الحلفاء الأوروبيين اتسموا ببطء شديد في تحركهم.

وواصل: "نتعاون مع أمريكا ضمن مجموعة تضم 22 دولة بشأن كيفية فتح مضيق هرمز".