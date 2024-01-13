المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في رفح رغم زعمه أنها منطقة آمنة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي يُرغم المواطنين ويجبرهم على النزوح والهجرة إلى رفح على أنها منطقة (آمنة)، ثم يقصفهم ويرتكب بحقهم المجازر المروعة».

ونوه في بيان، نقلته وكالة «شهاب» الفلسطينية، اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلة (أبو لاشين) من المحافظة الوسطى نازحة إلى رفح، وقتل منها 10 شهداء.

وفي آخر إحصائية، أعلن المكتب عن ارتكاب قوات الاحتلال لـ1993 مجزرة، راح ضحيتها 30 ألفًا و843 شهيدًا ومفقودا، بينهم 23 ألفًا و843 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات.

وأشار إلى سقوط 10 آلاف و400 شهيد من الأطفال، و7100 شهيدة من النساء، و337 من الطواقم الطبية، و45 من الدفاع المدني، و117 شهيدًا من الصحفيين.

ولفت إلى تسجيل 7000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى إصابة نحو 60 ألفًا و317 مواطنًا منذ بداية الحرب يوم 7 أكتوبر الماضي.