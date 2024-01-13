تبدأ قناة "CBC"، الليلة، عرض برنامج "Can أبيدجان" الذي يقدمه الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبدالباسط بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

البرنامج يعرض في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع انطلاق البطولة، على أن يُعرض أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع حتى نهاية كأس أمم أفريقيا بنفس الموعد.

يجري أحمد عبدالباسط في حلقة الليلة لقاء مع الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمي، في حديث عن البطولة وتوقعاته لمباراة منتخب مصر الذي يواجه موزمبيق على استاد "فيلكس أوفوي بوانيي" يوم غد الأحد في تمام السابعة مساء.