لبنان يحذر من امتداد الصراع في البحر الأحمر إلى كل الشرق الأوسط

أعرب لبنان، اليوم السبت، عن قلقه من أن يؤدي الصراع في البحر الأحمر إلى امتداده إلى كل الشرق الأوسط، وذلك بعد هجمات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.



وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان نشرته بحسابها على منصة "إكس"، إنها قلقة بشدة من التصعيد الأخير والعمليات العسكرية في البحر الأحمر، وغارات الطيران الحربي على الأراضي اليمنية.



ودعت إلى خفض التوتر، ووقف التصعيد والعمليات العسكرية من خلال تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر.



وحذرت من أن عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد، أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الاسرائيلي والحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع كما بدأ يحصل مؤخرا، ويُنذِر بامتداده إلى كل الشرق الأوسط بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.



وشددت الخارجية اللبنانية على أن السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على قرارات الشرعية الدولية قادر وحده على تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لدول الشرق الأوسط، ومنطقة البحر الأحمر.



وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة الحوثي، في تصريحات صحفية، إن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، التي استهدف أحدثها قاعدة "الديلمي" الجوية شمال العاصمة صنعاء، لم يكن لها تأثير يذكر.