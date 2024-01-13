جامعة الزقازيق: انتظام امتحانات كلية الحقوق دون شكاوى من الطلاب

قال الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، إنه تفقد أعمال الامتحانات بكلية الحقوق، وتابع انتظام الامتحانات دون رصد أي شكاوى من جانب الطلاب خلال الامتحانات.

وأضاف نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، في بيان اليوم السبت، أن الجولة رافقه خلالها الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، ومدير عام الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أنه قد اطمأن بنفسه على انتظام لجان الامتحانات بالكلية وتطبيق الإجراءات الكاملة للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، مشيدًا بتجهيزات الكلية واستعداداتها للامتحانات.

وأكد نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.