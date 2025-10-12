بابا الفاتيكان يصف إتفاق إطلاق النار في غزة بأنه شعاع أمل

قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يقدم "شعاع أمل في الأرض المقدسة"، وذلك في تعليقاته خلال قداس اليوم الأحد أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس.

وقال البابا: "أُشجع الأطراف المعنية على الاستمرار بشجاعة على المسار الذي قاموا باختياره، نحو سلام عادل ودائم يحترم الطموحات الشرعية للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وأُعلن فجر يوم الخميس 9 أكتوبر في مدينة شرم الشيخ، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، كما أكدت حماس أنها توصلت إلى اتفاق ينهي الحرب، ويتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتبادل الأسرى.

ويواصل آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى، لليوم الثالث بعد وقف إطلاق النار، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.