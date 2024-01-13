مسئول بـ«فتح»: منظمة التحرير هي التي تتواصل مع وفد جنوب إفريقيا بشأن الدعوى أمام العدل الدولية

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إن منظمة التحرير الفلسطينية، هي التي تتواصل مع وفد جنوب إفريقيا بشأن الدعوى بمحكمة العدل الدولية ضد جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في حربها على قطاع غزة، موضحا أن خطوة جنوب إفريقيا جيدة وتشير إلى حرب الإبادة التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن دفاع الكيان المحتل في محكمة العدل الدولية، فشل بشكل كبير، موضحًا أن الوفد الجنوب إفريقي، اعتمد بشكل كبير على مشاهد الإبادة والعنف الذي تعرض لها الأبرياء في قطاع غزة.

ونوه "تيم"، بأنه من المتوقع أن تحكم محكمة العدل الدولية، بضرورة وقف النار والحرب على قطاع غزة، مشيرًا أن هذا القرار سيكون الشوكة التي يخشي منها بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ملتزم" بإصلاح السلطة الفلسطينية.

وأضاف أنه "من المهم جداً بالنسبة للشعب الفلسطيني أن تكون لديهم إدارة يمكن أن تكون فعالة وأن تساعد في تحقيق نتائج لهم. وأعتقد أن الرئيس عباس ملتزم بالقيام بذلك".