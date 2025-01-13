هيئة البث الإسرائيلية ترجح انعقاد الكابينت يوم الثلاثاء للتصديق على الصفقة مع حماس

رجّحت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن ينعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) غدا الثلاثاء للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكرت الهيئة الرسمية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يضمن أن «شريكه المقرب» وزير المالية بتسليل سموتريتش لن يسقط الحكومة على خلفية معارضته للصفقة.

وأكدت أن فرصة حدوث ذلك ضعيفة جدا، حيث لدى نتنياهو أغلبية واضحة داخل الحكومة لإمكانية تمرير الصفقة رغم معارضة سموتريتش الذي وصفها بـ«الكارثة» وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفق الهيئة: «إذا مضت الأمور سريعا اليوم، فمن المحتمل أن يجتمع الكابينت ظهر غد (الثلاثاء) يعقبه اجتماع للحكومة، وذلك للتصديق على الصفقة».

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، بينما تقدر وجود 99 أسيرا إسرائيليا بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل العشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية، وفق وكالة الأناضول.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة الثلاثاء، أن هناك أغلبية كبيرة في الحكومة توافق على الصفقة.

وأوضحت أن نتنياهو ووزراء حزب الليكود بزعامته (18 عضوا) ووزراء حزب «شاس» (6)، ووزراء «يهدوت هتوراة» (2) ووزراء «اليمين الوطني» (2) سيدعمون الصفقة.

وعلى الجانب الآخر، يقف وزراء «عوتسما يهوديت» (3)، ووزراء «الصهيونية الدينية» (3) ضد الصفقة، وفق المصدر ذاته.

وذكرت أن نتنياهو اجتمع بسموتريتش في وقت سابق الاثنين، وحاول إغراءه بإطلاق يده في قضية بناء المستوطنات بالضفة الغربية، من أجل البقاء في الحكومة حال تم إقرار الصفقة.