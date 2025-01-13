ما مدى استراتيجية مدينة ود مدني التي استعادها الجيش السوداني؟

استعادت قوات الجيش السوداني مدينة ود مدني، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية تقع على بعد نحو 200 كم جنوب شرق العاصمة الخرطوم، في ضربة قوية للقوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع (RSF).

وجاء في بيان للجيش: "قيادة القوات المسلحة تهنئ شعبنا بدخول قواتنا إلى ود مدني هذا الصباح، وهي تعمل الآن على تطهير الجيوب المتبقية للمتمردين داخل المدينة".

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه قوات الجيش إلى ثاني أكبر مدينة في البلاد، أم درمان، الأسبوع الماضي بعد تحقيقها تقدمًا مستمرًا في الأشهر الأخيرة. وكانت ود مدني، التي تعد نقطة تقاطع للطرق التجارية الحيوية التي تربط عدة ولايات، تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ ديسمبر 2023.

من جانبه، أكد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، أن المعركة لم تنتهِ. وقال: "اليوم خسرنا جولة، لكننا لم نخسر المعركة".

منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع على السيطرة على هذا البلد في شمال إفريقيا، تم نزوح أكثر من 12 مليون شخص، مما أدى إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

ما مدى أهمية استعادة ود مدني من قبل الجيش السوداني؟

تعد ود مدني، التي تعد عاصمة ولاية الجزيرة، مدينة مركزية تقع جنوب الخرطوم في وسط البلاد.

وبحسب تقارير إعلامية سودانية، عندما استولت قوات الدعم السريع على ود مدني في ديسمبر 2023، منح ذلك القوات القدرة على التحرك إلى مناطق أخرى مثل سنار في الجنوب الشرقي، وولاية النيل الأزرق في الشرق، والنيل الأبيض في الجنوب أيضًا.

في الأيام الأولى للنزاع، قبل أن تسيطر قوات الدعم السريع على المدينة، كانت ود مدني ملاذًا آمنًا للعائلات النازحة.

ومنذ استيلاء قوات الدعم السريع على المدينة، كانت واحدة من الأماكن التي شهدت أفظع الهجمات على المدنيين من قبل هذه القوات، بما في ذلك إحراق الحقول، ونهب المستشفيات والأسواق، وملء الخنادق المائية.

هل سيطر الجيش السوداني على كامل ولاية الجزيرة؟

ما زالت قوات الدعم السريع تسيطر على معظم الولاية، بالإضافة إلى معظم منطقة دارفور الغربية، وأجزاء كبيرة من جنوب البلاد.

ومع ذلك، فإن استعادة الجيش للمدينة الاستراتيجية تأتي في إطار حملته المدعومة لاستعادة ولاية الجزيرة في الأشهر الأخيرة بعد استعادة ولاية سنار في الجنوب.

وقد ساعد الجيش في هذه العملية انشقاق قائد قوات الدعم السريع في الولاية عن قيادته في أكتوبر، حيث انضم إلى قوات الجيش وقاد القوات المهاجمة للمدينة.

ما هي أهمية استعادة مدينة ود مدني؟

تمثل هذه الاستعادة تحولًا كبيرًا في سير الحرب، وضربة أخرى لقوات الدعم السريع التي كانت قد حصلت على اليد العليا في النزاع المستمر منذ قرابة عامين.

ستسمح استعادة ود مدني للجيش بالوصول إلى أجزاء أخرى من البلاد كانت قوات الدعم السريع محاصرة فيها، مثل ولايات سنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض، وفقًا لتقارير إعلامية سودانية.

في مدينة ود مدني، شوهد الجنود السودانيون يرتدون الزي العسكري، وهم يلوحون بأسلحتهم في الهواء أثناء ركوبهم شاحنات الجيش، بينما كانوا يبتسمون بعد "تحرير" المدينة.

كما رحبت لجنة المقاومة المحلية في المدينة، وهي واحدة من مئات الجماعات التطوعية المؤيدة للديمقراطية في البلاد، بالاستعادة واعتبرتها نهاية لـ"طغيان" قوات الدعم السريع.

وفي مدن أخرى خاضعة للجيش السوداني، مثل مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، خرجت الحشود في الشوارع محتفلين بهذا الخبر، كما أظهرت مقاطع فيديو تم التحقق منها. وفي أم درمان، اندلعت هتافات "جيش واحد، شعب واحد".