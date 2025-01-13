مدرب فرانكفورت يعلن تواجد مرموش في مباراة فرايبورج

كشف دينو توبمولر، المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت، عن تواجد النجم المصري عمر مرموش، ضمن تشكيل الفريق الأساسي لمباراة الغد أمام فرايبورج ضمن منافسات الدوري الألماني.

قال دينو توبمولر في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ آينتراخت فرانكفورت على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" لقد ترك عمر مرموش انطباعا جيدا مرة أخرى اليوم كما فعل جميع اللاعبين نحن سعداء لأنه سيشارك في التشكيلة الأساسية مرة أخرى غدا ضد فرايبورج".

ويواجه آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، نظيره فرايبورج صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الألماني.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مانشستر سيتي قد توصل لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت بشأن التعاقد مع مرموش ويتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأسبوع الجاري.

ويُعتبر مرموش أحد أبرز اللاعبين في الدوري الألماني هذا الموسم، ويقدم أداءً مميزًا هذا الموسم ويحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدف خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ بفارق هدف وحيد.