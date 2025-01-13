طائرات مقاتلة سويسرية تستعد لحماية المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

تم نشر الآلاف من الجنود في منتجع دافوس السويسري للتزلج قبل أسبوع من بدء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يضم قادة عالميين ومسؤولين اقتصاديين ونشطاء سنويا.

وقال الجيش السويسري في بيان اليوم الاثنين إن الجنود سيقومون بالمساعدة في حماية البنية التحتية للفعاليات والمشاركين البارزين. وأضاف الجيش أن الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات بصورة دائمة.

وستجرى نسخة المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام من 20 حتى 24 يناير الجاري. وكما هي العادة سنويا، فإنه من المتوقع تواجد نحو 2500 مشاركا من مجالات الاقتصاد والسياسية والمجتمع المدني والعلوم والثقافة في المنتجع الجبلي الواقع بشرق سويسرا.

ومن المقرر أن يكشف اتحاد المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت لاحق من هذا الأسبوع من هم رؤساء الحكومات أو الوزراء الذين سيحضرون.

وكان البرلمان السويسري قد صدق على نشر ما يصل إلى 5000 جندي لحماية المؤتمر. وبالإضافة للكثير من الأمور، سوف يقوم الجنود بنقل المشاركين البارزين وتعزيز رقابة المجال الجوي وتأمين البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء.