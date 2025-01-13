 مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 9:58 ص

تقام اليوم الإثنين 13 يناير 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ريال سوسيداد ضد فياريال فى الدوري الإسباني، إلى جانب مباراة مونزا ضد فيورنتينا فى الدوري الإيطالي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسيداد X فياريال - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD   

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X فناربخشة – الساعة 7 مساء 

جوزتبه X قاسم باشا – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات

المصري X مسار – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 1 on time sport 

مودرن سبورت X إنبي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 on time sport


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