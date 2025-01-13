تقام اليوم الإثنين 13 يناير 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ريال سوسيداد ضد فياريال فى الدوري الإسباني، إلى جانب مباراة مونزا ضد فيورنتينا فى الدوري الإيطالي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسيداد X فياريال - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X فناربخشة – الساعة 7 مساء

جوزتبه X قاسم باشا – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات

المصري X مسار – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 1 on time sport

مودرن سبورت X إنبي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 on time sport