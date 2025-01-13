أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إحراز تقدم في المفاوضات، قائلاً إن "هناك تقدما في المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن ونعمل بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبا".

ومن جهته، دعا العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الاثنين، لإبرام اتفاق لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وقال إن "التوصل لاتفاق لاستعادة الرهائن قيمة عليا وضرورة استراتيجية" وإن "عدم إعادتهم كارثة وطنية" لإسرائيل، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مسئول فلسطيني قوله إن مسئول ملف الأسرى في السلطة الفلسطينية قدورة فارس سافر إلى قطر لبحث قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، لم يتضح بعد العدد النهائي للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم أو هويتهم، لكن إسرائيل تطالب بترحيل الاسرى الرئيسيين إلى الخارج، وأن الترحيل سيكون مباشرة بعد بداية الاتفاق، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

كما أفادت تقارير بأن الاتفاق يتضمن "انسحابًا تكتيكيًا" لجيش الاحتلال الإسرائيلي من عدد من المواقع في قطاع غزة، مما سيسمح له بمهاجمة أي نشاط يعتبر ذا طبيعة عسكرية.

من جهتها، طالبت إسرائيل بتوسيع كبير للمنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة إلى مسافة ميل واحد (نحو 1.6 كيلومتر)، وأن يبقى الجيش هناك. وبحسب وكالة "معا"، هذا على عكس الوضع قبل الحرب، حيث كانت المنطقة العازلة 300 متر فقط، دون وجود قوات إسرائيلية.

وفيما يتعلق بالصفقة، من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما. وفي إطار ذلك، سينسحب جيش الاحتلال من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الشرق، بما في ذلك إخلاء القوات من منطقة وادي غزة.