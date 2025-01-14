سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أحمد جاب الله طبيب الأهلي إن فترة غياب طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق عن الملاعب قد تطول.

وأشار جاب الله في تصريحات عبر قناة الأهلي اليوم الإثنين إلى أن طاهر لن يعود للمشاركة في التدريبات قبل 3 أسابيع، مضيفا أن فترة غيابه قد تمتد إلى 4 أسابيع، ولا يزال ينفذ برنامجه التأهيلي.

وأضاف في سياق متصل أن الجهاز الطبي بالأهلي ينتظر خلال شهر استشارة الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب كريم فؤاد الذي يؤدي الجزء الأخير من المرحلة الثانية لبرنامجه العلاجي والتأهيلي.

ونوه أيضا إلى أن لاعب الوسط مروان عطية سيخضع لاختبار طبي قبل مران الثلاثاء لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية وجاهزيته لمواجهة الجونة مساء الأربعاء.

وواصل طبيب الأهلي "عمر كمال عبد الواحد في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، وفرص لحاقه بمباراة الجونة صعبة".

وختم أحمد جاب الله بأن أكرم توفيق خضع لأشعة جديدة ستظهر نتيجتها قريبا لتحديد تفاصيل إصابته بآلام عضلية أسفل الساق أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، يوم السبت الماضي.