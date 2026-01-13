نيفيز يرحب بالعودة إلى أوروبا وينتظر تحرك مانشستر يونايتد

عاد البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال السعودي، إلى دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد، في ظل سعي النادي الإنجليزي لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن إدارة مانشستر يونايتد تضع التعاقد مع لاعب وسط جديد على رأس أولوياتها، خاصة مع اقتراب الإعلان عن المدرب المؤقت الجديد، ويأتي نيفيز، القائد السابق لوولفرهامبتون، ضمن أبرز الأسماء المطروحة على طاولة النادي.

وأشار التقرير إلى أن عقد نيفيز مع الهلال ينتهي في يونيو المقبل، ما يجعله منفتحًا على العودة إلى أوروبا في أقرب وقت ممكن، حتى خلال شهر يناير الحالي، كما لا يمانع الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.

وأكدت المصادر أن لاعب الوسط البرتغالي أبدى استعداده لتخفيض راتبه بشكل كبير من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في خطوة تعكس رغبته القوية في استئناف مسيرته الأوروبية.

وفي المقابل، لا يزال مانشستر يونايتد مهتمًا بإتمام الصفقة، حيث لم تؤثر مغادرة المدرب السابق روبن أموريم على خطط النادي في سوق الانتقالات، ما يعزز من فرص تحركه رسميًا لضم نيفيز خلال الفترة المقبلة.