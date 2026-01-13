مزارعون فرنسيون يقودون 350 جرارا زراعيا بشوارع باريس احتجاجا على تدني الدخل واتفاقية ميركوسور

قاد مزارعون فرنسيون نحو 350 جرارا زراعيا، اليوم الثلاثاء، في شوارع باريس المرصوفة بالحصى، متجهين نحو البرلمان للاحتجاج على تدني الدخل واتفاقية التجارة الحرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي مع دول السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور)، والتي يخشون من أن تهدد سبل عيشهم.

وتسببت الجرارات، التي تحركت بمرافقة الشرطة، في حدوث ازدحام مروري شديد خلال ساعة الذروة، حيث شقت طريقها عبر شارع الشانزليزيه وشوارع أخرى في باريس، ثم عبرت نهر السين وصولا إلى الجمعية الوطنية (البرلمان).

وقد زاد غضب المزارعين في فرنسا ودول أوروبية أخرى بسبب سلسلة من التحديات. وقالت النقابات التي تقود احتجاجات اليوم الثلاثاء، إنها تطالب باتخاذ "إجراءات ملموسة وفورية" لحماية الأمن الغذائي لفرنسا.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، على محطة "تي في1" التلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستصدر قريبا بيانات جديدة لمساعدة المزارعين.