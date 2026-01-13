أمريكا: مقتل 3 نزلاء وإصابة ضابط ونزلاء آخرين في شجار بأحد سجون جورجيا

قتل ثلاثة نزلاء وأصيب ضابط والعديد من النزلاء الآخرين عندما اندلع شجار أمس الأحد في أحد سجون ولاية جورجيا، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقال قائد شرطة دافيسبورو، ليوندوس ديكسون، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الشجار الذي بدأ بين النزلاء في سجن ولاية واشنطن أدى إلى مقتل ثلاثة نزلاء. وقال ديكسون إن أحد ضباط السجن أصيب وتم نقل 12 نزيلا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

ولم تنشر إدارة السجون في جورجيا أي بيانات عامة حول الحادث على موقعها الإلكتروني أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد ظهر اليوم الاثنين ولم ترد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني من وكالة أسوشيتد برس للحصول على معلومات.

ولم يتضح بعد سبب الشجار أو كيف قتل وأصيب النزلاء أو الضابط. وقال نائب الطبيب الشرعي في مقاطعة واشنطن، مارك هودجز، إن هناك ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالحادث، لكن ليس لديه أي معلومات أخرى.