صحة غزة: 31 وفاة نتيجة البرد الشديد وانهيار المباني منذ بداية الشتاء

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 شهداء، و6 إصابات.

وأفادت بوفاة طفل – عمره عام - نتيجة البرد الشديد، ما يرفع عدد وفيات الأطفال نتيجة البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى 7 وفيات.

وأشارت إلى وفاه 3 مواطنين نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة الانهيارات إلى 24 حالة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 447 شهيدًا، و1246 إصابة، و697 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

ولفتت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و42 شهيدًا، و171 ألفًا و324 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.