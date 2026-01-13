الرئيس الألماني يستقبل رجال السلك الدبلوماسي في قصر بيلفو

يستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء رجال السلك الدبلوماسي في قصر بيلفو الرئاسي في برلين ضمن الجزء الثاني من حفل الاستقبال التقليدي بمناسبة العام الجديد.

ويقود الدبلوماسيين المعتمدين في ألمانيا ممثل الكرسي الرسولي، السفير البابوي نيكولا إتيروفيتش. كما دُعي ممثلون عن منظمات دولية.

ومن المقرر أن يلقي شتاينماير وإتيروفيتش خلال الاستقبال خطابين سيركزان كما هو معتاد على التطورات الدولية.

وكان شتاينماير قد دعا مؤخرا إلى الحيلولة دون تحول العالم إلى "وكر للصوص" يأخذ فيه الأكثر انعداما للضمير ما يريدون. ولم يذكر شتاينماير اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن كان واضحا أنه يقصد نهجه العنيف في فنزويلا وطموحاته بشأن جرينلاند.

أما الجزء الأول من حفل الاستقبال فقد أقيم في قصر بيليو يوم الجمعة الماضي، حيث حضر ممثلون عن الحياة العامة، في مقدمتهم المستشار فريدريش ميرتس وأعضاء من حكومته، إضافة إلى نحو 60 مواطنا منخرطين في العمل التطوعي