مصدر أمني ينفي وفاة مواطن داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطني وتعرضه للتعذيب

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن وفاة أحد المواطنين أثناء تواجده داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطني عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المواطن المُشار إليه لاتهامه في إحدى القضايا، شعر بحالة إعياء، وعلى الفور تم نقله للمستشفى، وتوفي وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال في بيان له إن ذلك يأتي في إطار المزاعم والأكاذيب التي دأبت جماعة الإخوان الإرهابية والأذرع الإعلامية الموالية لها على ترويجها بهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، بحسب تعبيره.