الانتهاء من تمهيد 32 كيلو متر طرق ترابية طولية بمرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، تمهيد 32 كيلو متر تقريبا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية، بمناطق علم الروم، الأمام مالك، وحي الشروق.

وأوضح رئيس مركز مرسى مطروح، أن أعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمرة في المناطق التي لم تبدأ بها أعمال الرصف بسبب عدم انتهاء مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق، وذلك تيسيرا على الأهالي.

وأضاف أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء، طبقا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان، والتي يدخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين.