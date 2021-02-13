محمد ثروت عن نجاح أغنيته الجديدة: الحمدلله ربنا وفقني في اختيار توقيت نزولها

أعرب الفنان محمد ثروت، عن سعادته بتحقيق أغنيته الجديدة «يا مستعجل على فراقي» نجاحًا، قائلًا: «الحمدلله، ربنا وفقني في اختيار توقيت نزولها».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه يعمل حاليًا على تسعة أغاني، اختار منهم «يا مستعجل على فراقي» بمناسبة عيد الحب والأجواء الشتوية، معقبًا: «جالي تويته بتقول دي أغنية عيد الحب الرسمية للسناجل».

وتوجه بالشكر لفريق عمله الذي شجعه على العمل واختيار الأغاني، ذاكرًا أن الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم.

وأشاد بالملحن محمد رحيم والذي يعمل معه على أغاني أخرى، متوجهًا بالشكر للإعلامي عمرو أديب على استضافته له، ودعمه له باستمرار.

وتابع: «ربنا يقدرني أعمل اللي عند حسن ظنكو واللي حسسني إن الدنيا لسه بخير، بقولكم اللي جاي أجمد وأحسن»، معربًا عن سعادته بسماع الأجيال الجديدة لأغنيته.