صندوق العشوائيات: المرحلة العاجلة لتطوير عواصم المحافظات تستهدف 42 موقعا

قال إيهاب الحنفي، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، إن ملف تطوير العشوائيات يلقى اهتماما كبيرًا من القيادة السياسية، ذاكرًا أن تطوير المناطق غير الأمنة ينتهي بنهاية العام الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حصاد الأسبوع» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى تأثير مشروع تطوير عواصم المحافظات على المناطق العشوائية غير المخططة.

وذكر أن هناك أراضي تابعة للدولة غير مستغلة في كثير من المحافظات، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي بحصرها ليتم استغلالها.

وأوضح أن تطوير عواصم المحافظات له عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية خاصة أنه سيتم خلخلة التكدسات الناتجة عن الظواهر العشوائية التي تسبب بها هجرة المواطنين لها، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون التطوير على غرار المدن الجديدة كالأسمرات وبشائر الخير.

وأشار إلى استهداف المرحلة العاجلة من مشروع تطوير عواصم المحافظات لـ 42 موقعًا، يضموا 165 ألف وحدة سكنية على مساحة ألفي فدان، منوهًا أنها ستضم مشروعات للإسكان الاجتماعي والمتوسط، فضلًا عن بناء 500 ألف وحدة آخرى خلال عام.

