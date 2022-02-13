زيادة 42% عن ‬2020 بفضل تطوير المكاتب وتحويلها إلى نموذجية وإتاحة الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن عدد معاملات السجل التجاري خلال عام 2021 بلغت 3.237 مليون معاملة سواء من خلال مكاتب السجل التجاري او عبر بوابة مصر الرقمية مقارنة بعدد 2.272 مليون معاملة خلال 2020‪ ‬، نتيجة تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.

وأكد عشماوي، خلال افتتاح مكتب سجل تجاري بأسيوط، أن الجهاز أتاح 10 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب، ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات أو حذف رقمي القومي"، وإضافة منشأة "اثبات رقمي القومي على المنشأة، على أن يتم إطلاق 3 خدمات جديدة قريبا.

واشار عشماوي إلى انه في اطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة كما تم تطوير مكاتب السجل وتحويلها الى مكاتب نموذجية مميزة.