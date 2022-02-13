الهند تسجل 44 ألفاً و877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم /الأحد/ ، 44 ألفاً و877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليونا و631 ألفا و421 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 684 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 508 آلاف و665 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 537 ألفاً و45 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 41 مليوناً و585 ألفاً و711 شخصا، وذلك بعدما تعافى 117 ألفاً و591 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.