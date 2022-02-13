 بيطري البحيرة: تحصين 13278 رأس من الأبقار ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام - بوابة الشروق
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بيطري البحيرة: تحصين 13278 رأس من الأبقار ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام

خميس البرعي
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 1:39 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 1:39 م

قامت مديرية الطب البيطري في البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد عيادة، بتحصين 13278 رأس من الأبقار والأغنام بلقاحي الجلد العقدي وجدري الأغنام؛ ليصبح أجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة 242674 رأس حتى تاريخه، وذلك من خلال الإدارات والوحدات واللجان التابعة للمديرية.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، على تضافر الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية؛ وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

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