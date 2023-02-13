تين هاج يشيد بـ «جزار مانشستر يونايتد»

أثنى الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على لاعبه ليساندرو مارتينيز، وأكد أنه يعتبر لقب "الجزار" الذي أطلق على المدافع الأرجنتيني، أمرا إيجابيا.

وفي تصريحات نشرت على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قبل مواجهة برشلونة، المقررة يوم الخميس، ضمن منافسات "اليوروبا ليج"، قال مدرب مان يونايتد: "أرى لقب الجزار الذي أطلق على ليساندرو مارتينيز شيئا إيجابيا، وليس سلبيا".

وأبرز أن "أسلوبه في اللعب قوي، لكنه ليس قذرا. طريقته تعجب الجميع كالمشجعين وزملائه المدافعين؛ لأنه يضفي روحا للفريق".

وأضاف "حين تكون معه الكرة، يعلم كيف يتعامل معها. إنني أحبه كلاعب وأحب طريقته وأتمنى أن نتمكن من الاعتماد عليه لفترة طويلة".

وأكد تين هاج، أن لاعبه أليخاندرو جارناتشو، الذي سجل الأحد في مرمى ليدز يونايتد، "سيكون له شأن كبير".

وزاد "مانشستر يونايتد يمتلك تاريخا طويلا في اكتشاف المواهب، هناك العديد من الأمثلة في السابق".

وتابع "لكن جارناتشو لايزال في البداية، وعليه أن يعي ذلك، وأن يحافظ على ثباته وأن يواصل العمل. وبهذا يمكنه أن يحظى بمشوار ناجح".

ويستعد مانشستر يونايتد حاليا لملاقاة مضيفه برشلونة، يوم الخميس المقبل، في ذهاب الدور المؤهل لدور ال16 في بطولة الدوري الأوروبي.