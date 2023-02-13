الهلال الأحمر الأفغاني يتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لضحايا الزلزال في تركيا

قالت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، التي تسيطر عليها حركة طالبان، اليوم الاثنين، إنها تبرعت بمساعدات نقدية بقيمة 4.5 مليون أفغاني (نحو 50 ألف دولار) للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وأمس الأحد، تجاوز عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا الاثنين الماضي 30 ألفا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، إن القائم بأعمال الجمعية بالوكالة مطيع الحق خالص، سلم المساعدات التي "تقوم على الأخوة الإسلامية والإنسانية والمواساة والصداقة"، إلى السفير التركي في كابول جهاد أرجيناي.

وقال خالص، أحد المعينين من قبل طالبان، أثناء تسليمه التبرعات، إن تركيا "متعاطفة وودودة" تجاه أفغانستان، وقدمت دوما يد العون للأفغان في أوقات الشدة.

ويتبع الهلال الأحمر الأفغاني مبادئ مؤسستي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليتين، بتقديم الخدمات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر احتياجا في جميع أنحاء أفغانستان.

وفي وقت سابق، أعلنت كابول عن حزمة إغاثة بقيمة 15 مليون أفغاني إلى تركيا وسوريا وقالت إن خدمات الطوارئ والفرق الصحية الأفغانية مستعدة للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

ومن ناحية أخرى، تبرعت شركة "كام إير"، أكبر شركة طيران أفغانية خاصة، بمبلغ 50 ألف دولار للسفارة الأفغانية في تركيا لضحايا الزلزال.

وتأتي التبرعات رغم الاحتياجات الماسة في أفغانستان، التي تعاني من أعلى مستويات الجوع في العالم بحسب الأمم المتحدة، بينما ثلث السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وهرع مئات الأفغان، يوم الأربعاء الماضي، إلى مطار كابول مع انتشار شائعات بأن تركيا تنقل جوا من يريدون المشاركة في أعمال الإغاثة الخاصة بالزلزال، لكن حراس طالبان أعادوهم من حيث جاءوا.