جيش الاحتلال يزعم: حصلنا على مقاطع فيديو وصور للسنوار بأحد أنفاق خان يونس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حصوله على لقطات من كاميرات المراقبة في قطاع غزة للقيادي في حركة حماس يحيى السنوار.

وفي منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، نشر المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، ما ادعى أنها لقطات للسنوار، الذي وصفه بـ"العقل المدبر" للهجمات التي شنتها الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

وادعى أدرعي، خلال منشوره على "إكس"، أن الفيديو "هو واحد من العديد من مقاطع الفيديو التي حصلنا عليها منذ 7 أكتوبر"، مرفقاً معه تعليق زعم فيه أن "السنوار يختبئ في الأنفاق تحت سكان غزة"، ويركض "مع إحدى زوجاته وأطفاله"، على حد تعبيره.

وزعم المتحدث، في منشوره، أن "هذا الفيديو – الذي تم تصويره في خان يونس – ليس إلا نموذج واحد من مقاطع الفيديو العديدة"، وأن "قادة حماس، أينما كانوا يختبئون، فيجب أن يعلموا: إنهم يعيشون على الوقت المقترض"، على حد وصفه.

من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، أنهم حصلوا أيضاً على صور للسنوار داخل نفق بخان يونس في بداية الحرب، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وادعى هاجاري اعتقال "عدد من أقارب قادة حماس منذ بداية الحرب"، مشيراً إلى أن "المعلومات الاستخبارية التي نحصل عليها تساعدنا في الوصول إلى قادة حماس"، على حد زعمه.