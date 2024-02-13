لميس الحديدي تطالب بطرد السفير الإسرائيلي: لا يمكن مواجهة التحرش بالبيانات فقط

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، تصاعد ما اسمته «ظاهرة التحرش» بمصر من قبل وزراء اليمين الإسرائيلي ‏المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واصفة تصريحاتهم بأنها «تحرش لا يمكن أن يقابل فقط بالبيانات». ‏

ودعت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» ، مساء الإثنين، إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد ‏تطاول وهذيان «هؤلاء المجانين»، قائلة:«هذا التحرش لا يمكن أن يقابل فقط بالبيانات، الخارجية أصدرت بيان تندد ‏وترفض، مع احترامي للسياسة، هذا لا يمكن أن يواجه بالبيانات». ‏

وطالبت «الحديدي» باستدعاء السفير المصري أو طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة كإحدى الخطوات التي يمكن ‏اتخاذها للرد على الاستفزازات الإسرائيلية، قائلة: «أنا لا اتحدث عن حرب أو عملية عسكرية هذه أمور ترجع للقيادة ‏العليا حين ترى وقتها مناسبًا، ولا اتحدث عن إيقاف المعاهدة، ولكن اتحدث عن خطوات دبلوماسية باستدعاء سفيرنا ‏أو طرد السفير الإسرائيلي». ‏

وأضافت أن المصريين هم الشعب المصري الوحيد الذي لم يطبع مع الكيان الصهيوني في العالم العربي، متابعة: ‏‏«صحيح نحترم معاهدة السلام، ولكننا لم نطبع يومًا واحدًا، ولا نقبلكم ولا بنحبكم، ولا نقبل وجودكم، مهما كانت هناك ‏معاهدة سلام، نحن كمصريين لا علاقة لنا بمعاهدة السلام ولا بهذا الكيان المحتل». ‏

وأوضحت أن وزراء اليمين المتطرف لا يدعون فقط بالتحرش بمصر، بل يطالبون أيضًا بقتل الأطفال والنساء ‏الفلسطينيين ويصفونهم بالحيوانات‎.‎