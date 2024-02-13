تسعة مفقودين إثر انهيار منجم شرقي تركيا

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قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الثلاثاء، إن تسعة أشخاص على الأقل فقدوا بعد انهيار أرضي في منجم ذهب بولاية أرزينجان شرقي البلاد.

ونقلت قناة "سي إن إن تورك" عن يرلي كايا قوله إنه يعتقد أن هناك تسعة عمال محاصرون في بلدة إيليتش أسفل الركام.

وأضاف الوزير أن ما إجماليه 400 فرد يشاركون في جهود الإنقاذ، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الواقعة.

وذكرت شركة "أناجولد معد نجيليك" التي تتولى العمل في المنجم أن العمل جار للوقوف على سبب الحادث الذي وقع فى الساعة 1428 مساء بالتوقيت المحلي (1128 بتوقيت جرينتش).

وينتج منجم "تشوبلر"، حوالي 550 كيلومترا شرق العاصمة أنقرة، الذهب منذ ديسمبر 2010، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.