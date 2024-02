خارجية فلسطين: قوات الاحتلال بدأت تصعد من قصفها وعدوانها على منطقة رفح

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بترجمة الإجماع الدولي الشامل والملحوظ على ضرورة حماية النازحين والمدنيين في قطاع غزة عامة، وفي رفح ومنطقتها بشكل خاص، إلى إجراءات وخطوات عملية ملزمة لدولة الاحتلال؛ لتحقيق وضمان تحقيق هذه الحماية، وتأمين الاحتياجات الإنسانية لهم بشكل مستدام، وتجنيبهم ويلات الحرب المدمرة، وإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي حلت بهم، بما يضمن أيضاً عدم تهجيرهم ويكفل بقائهم في أرض وطنهم وعودتهم إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها.



وحمّلت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بدور أممي ودولي شفاف وواضح في الضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ لإجبارها على توفير الحماية لهم، وتأمين دخول مساعدات بشكل كافٍ لجميع مناطق قطاع غزة.



وتابعت: «قوات الاحتلال بدأت تصعد من قصفها وعدوانها على منطقة رفح دون أن تلتزم بتأمين حياة المدنيين كما ادعى أكثر من مسئول اسرائيلي، بشكل ترافق مع زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء والمصابين والجرحى في صفوفهم في ظل ضعف البنية الصحية المتواجدة في رفح أصلًا».





