محافظ الغربية يبحث مع رئيس بتروجاس تعزيز حصة المحافظة من إسطوانات البوتاجاز

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، بالمحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس والوفد المرافق له.

وجاء ذلك بحضور النائب سمير عيسى عضو مجلس النواب، ومحمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين محافظة الغربية، وشركة الغازات البترولية "بتروجاس"؛ لتوفير احتياجات المحافظة من أسطوانات البوتاجاز خلال موسم الشتاء، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الغربية، الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة البترول، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد في الفترة الحالية استقرارًا في توافر كميات أسطوانات الغاز، ولا يوجد شكاوى عن نقص الأسطوانات في السوق.

وناقش محافظ الغربية خلال الاجتماع، آليات زيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز والدفع بكميات إضافية لسد احتياجات المواطنين، ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء، ولخلق حالة من الإشباع قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، دعمه المستمر للمحافظة لتوفير احتياجاتها من البوتاجاز بصفة مستمرة لزيادة الطب على أسطوانات البوتاجاز خلال فصل الشتاء والأعياد.

وقدم الشكر لمحافظ الغربية على تعاونه المستمر، ودعمه لوصول الدعم لمستحقيه، وتكثيف الحملات، والمتابعة المستمرة لمستودعات البوتاجاز ومراكز التوزيع بالقرى والمراكز.