حزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره بغارة إسرائيلية على أحد المنازل في بلدة طلوسة جنوبي لبنان

نعى حزب الله اللبناني، فجر الثلاثاء، ثلاثة من عناصره قضوا بغارة إسرائيلية استهدفتهم في أحد المنازل في بلدة طلوسة جنوبي لبنان.

وحسب بيان للحزب: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن أحمد ترمس "كرار" مواليد عام 1988، والشهيد أحمد حسين ترمس "هلال"، وهما من بلدة طلوسة في جنوب لبنان، واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس".

كما نعى الحزب "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين جميل حاريصي "ساجد" مواليد عام 1994 من بلدة طلوسة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وشن الطيران الإسرائيلي غارتين جويتين بالقرب من مركز إسعاف الهيئة الصحية في طلوسة- قضاء مرجعيون.

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين استهدافه مواقع حساسة وجنودا وتجهيزات تجسسية للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة برشقات صاروخية.

ومنذ اندلاع الحرب في ي قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد ودفع مسؤولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و"إسناداً لمقاومتها".