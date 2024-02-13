البحيرة تشهد طقسا سيئا ورياحا شديدة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، طقسا غائما مصحوبا بانخفاض في درجات الحرارة مع نشاط ملحوظ للرياح على مختلف الأنحاء خاصة بالمدن الساحلية والطريق الصحراوي.

وخلت الشوارع من المارة؛ بسبب برودة الطقس خاصة في "إدكو، ورشيد، وكفر الدوار، والمحمودية، وأبو حمص، ودمنهور" بالمدن الساحلية، وارتفاع نسبة الرياح الشديدة بوادي النطرون، والنوبارية، وحوش عباس ومركز بدر بالظهير الصحراوي.

ومن جانبها، وجهت الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمتابعة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وضرورة مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة، والتأكد من تراخيصها وتوافر كل وسائل الأمان والاشتراطات بها، أثناء نقل المواطنين للمحافظات المجاورة بسبب الطقس السيئ والرياح.

وطالبت بلبع، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات الكهرباء، مياه الشرب، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، والحماية المدنية، والإسعاف، بضرورة جاهزية جميع المعدات، والمتابعة المستمرة والدورية، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف؛ لمواجهة أية ظروف طارئة بالمعدات اللازمة.