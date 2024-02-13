إيران تجري محاكاة لهجوم على قاعدة جوية إسرائيلية

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الحرس الثوري الإيراني أجرت محاكاة لهجوم على قاعدة جوية إسرائيلية خلال تدريب باستخدام صواريخ متوسطة المدى.

وأطلقت القوات البحرية في خليج عمان عدة صواريخ على أهداف للتجربة في صحراء بوسط إيران.

ويهدف هجوم المحاكاة للتدريب على هجوم على قاعدة بلماحيم الجوية جنوب تل أبيب.

يشار إلى أن القاعدة الجوية مركز كبير للعمليات في حملة الجيش الإسرائيلي في غزة لتدمير حركة (حماس) المدعومة من إيران.

وأفادت الإذاعة الرسمية بأن "القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت استعدادها، بعد التهديدات الأخيرة من النظام الصهيوني؛ لتدمير أي هدف في فلسطين المحتلة (إسرائيل) عن طريق تدريب صاروخي كبير".

وذكرت تقارير أن الصواريخ كانت بشكل رئيسي من طرازي فاتح وعماد اللذين يبلغ مداهما نحو 1700 كيلومتر.

ونشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" مقطعا مصورا لإطلاق الصواريخ، التي كانت تحملها السفينة الحربية "شهيد مهدوي".

وغالبا ما يتم تداول تقارير عن إنجازات عسكرية جديدة في إيران، لا يمكن التحقق من الكثير منها في البداية بسبب السرية التامة. وفي سياق الحرب الدائرة في غزة، حرصت طهران على استعراض قدراتها العسكرية أكثر من المعتاد.