محافظ دمياط تتفقد مبنى ديوان عام المحافظة لمتابعة آخر المستجدات بالمشروع

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي.

وأوضح بيان أصدرته محافظ دمياط، اليوم، أنها تفقدت خلال الزيارة الموقف الخاص بإنشاء السور المحيط بالمبنى، كما اطلعت على آخر التطورات بالمشروع، والنماذج النهائية ببعض الأقسام بالمبنى ونماذج الفرش، وتفقدت أيضًا المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للوقوف على آخر المستجدات به.

وناقشت الدكتورة منال عوض سُبل استكمال كافة الأعمال وفقًا للمواصفات و المعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومي متكامل يتوافق مع الأطر الذكية والبيئية، وبما يساهم في رقمنة كافة الأعمال التي يقوم بها الديوان.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة، يعد من أكبر وأضخم المشروعات التي تشهدها محافظة دمياط، حيث تم افتتاح النصب التذكاري للشهداء، وتشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كأولى ثمار هذا المشروع، كما يشمل تطوير كورنيش النيل بالمنطقة، وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل.