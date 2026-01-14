استطلاع رأي: معظم المشاركين يرون أن ترامب تجاوز حدوده في العمل العسكري بالخارج

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ومركز نورك للأبحاث أن معظم المشاركين فيه يقولون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز حدوده في العمل العسكري في الخارج، لكن البعض يرى ثمة فوائد للتدخل في فنزويلا.

وتم إجراء الاستطلاع بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

ووجد الاستطلاع أن 56% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن ترامب تجاوز حدوده في التدخلات العسكرية في الخارج، في حين أن الأغلبية لا توافق على طريقة تعامل الرئيس الجمهوري مع السياسة الخارجية بشكل عام ومع فنزويلا بشكل خاص.

وتتعارض هذه النتائج بشكل كبير مع موقف ترامب العدواني في السياسة الخارجية، والذي تضمن مؤخرا جهودا لفرض السيطرة على النفط الفنزويلي ودعوات للولايات المتحدة للاستيلاء على جرينلاند وتحذيرات من أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات للأشخاص الذين يحتجون في إيران.

ورأى كثيرون أن تدخل إدارة ترامب الأخير في فنزويلا كان "أمرا جيدا" لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة وفائدة للشعب الفنزويلي، لكن قلة منهم يقولون إنه أمر إيجابي للأمن القومي أو الاقتصاد الأمريكي.